RTX 5080 Blackwell porta l’IA e il 5K nel cloud gaming Nvidia
(Adnkronos) – Il cloud gaming entra in una nuova fase di potenza e realismo con l’avvio della distribuzione dei server Blackwell RTX su GeForce NOW. La notizia centrale è la disponibilità dei server basati su GeForce RTX 5080, che promettono di rivoluzionare l’esperienza di gioco nel cloud grazie a significativi upgrade tecnologici. I nuovi server . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Blackwell RTX porta GeForce NOW a prestazioni da PC di fascia alta
