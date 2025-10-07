Rottamazione delle cartelle | 96 rate in 8 anni stop ai furbetti e nuove regole Cosa cambia

La quinta rottamazione delle cartelle debutta nella manovra 2026: dall’addio alle maxi-rate iniziali all’esclusione dei recidivi e al rientro dei decaduti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

rottamazione cartelle 96 rateRottamazione quinquies: 96 rate in 8 anni, stop ai furbetti e nuove regole sulla decadenza - La quinta rottamazione delle cartelle debutta nella manovra 2026: dall’addio alle maxi- Lo riporta corriere.it

rottamazione cartelle 96 rateRottamazione quinquies, ipotesi suddivisione del debito in 96 rate: cosa sapere - Il prossimo intervento sulle cartelle che il governo intende inserire nella futura Manovra potrebbe prevedere fino a 96 rate, pari a otto anni, ... Da tg24.sky.it

