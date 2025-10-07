Rottamazione cartelle fino a 5 mila euro in arrivo il mini piano rate 2026

Importanti novità sono attese sulla nuova Rottamazione delle cartelle, in particolare per quelle di importo fino a 5 mila euro che rappresentano la stragrande maggioranza del totale dei debiti fiscali non pagati dai contribuenti italiani. Si prevede, infatti, che nella legge di Bilancio 2026 arrivi un nuovo mini piano rateale, una sorta di saldo e stralcio che, però, coinvolgerebbe una platea ben più ampia di quella espressa nella Rottamazione quater. Ecco, quindi, quali sono le novità che potrebbero arrivare dalla Rottamazione quinquies e in che modo i debitori verso il Fisco potranno rateizzare i propri carichi.

