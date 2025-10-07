Rondinella una partenza da urlo Quattro vittorie su quattro gare Domenica stress test col Signa
Con un avvio di campionato eccellente, forte di quattro vittorie consecutive, la Rondinella Marzocco del presidente Lorenzo Bosi è meritatamente in testa al girone B di Eccellenza. Un bilancio perfetto che la pone al centro dell’attenzione, avendo superato avversarie insidiose come Castiglionese, Affrico, Lanciotto e Certaldo. L’inizio brillante è la conferma che il talento di un gruppo unito, ben guidato da mister Stefano Tronconi e composto da giocatori di spessore come Polo, Baldesi, Mannelli, Massai, Vezzi, Ricchi e Dainelli, sta facendo la differenza. Nonostante l’euforia, la concentrazione resta alta: il prossimo ostacolo sarà il Signa, ancora nei bassi fondi della classifica e a caccia della prima vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
