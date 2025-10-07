Con un avvio di campionato eccellente, forte di quattro vittorie consecutive, la Rondinella Marzocco del presidente Lorenzo Bosi è meritatamente in testa al girone B di Eccellenza. Un bilancio perfetto che la pone al centro dell’attenzione, avendo superato avversarie insidiose come Castiglionese, Affrico, Lanciotto e Certaldo. L’inizio brillante è la conferma che il talento di un gruppo unito, ben guidato da mister Stefano Tronconi e composto da giocatori di spessore come Polo, Baldesi, Mannelli, Massai, Vezzi, Ricchi e Dainelli, sta facendo la differenza. Nonostante l’euforia, la concentrazione resta alta: il prossimo ostacolo sarà il Signa, ancora nei bassi fondi della classifica e a caccia della prima vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rondinella, una partenza da urlo. Quattro vittorie su quattro gare. Domenica stress test col Signa