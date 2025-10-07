rome business school celebra la laurea di oltre 2800 studenti

Roma, 7 ott. (askanews) - Rome Business School, parte di Planeta Formaciòn y Universidades, un network internazionale di 22 istituzioni educative creato da De Agostini e dal Grupo Planeta, celebra il percorso formativo dei suoi oltre 2800 studenti, talenti internazionali e nazionali, alla Graduation Ceremony 2025 presso il Palazzo dello Sport, davanti a un pubblico composto da famiglie, autorità, aziende e partner internazionali per un totale di oltre 5000 partecipanti. Tra gli ospiti d'onore: Nicola Drago, Vicepresidente Esecutivo Gruppo De Agostini e patron dell'evento, Carlos Giménez, Chief Executive Officer presso Planeta Formaciòn y Universidades, Maria Àngeles Martos Molina e Antonio Ragusa, rispettivamente General Manager e Dean di Rome Business School, ambasciatori, e rappresentati di università e business school da tutto il mondo, tra cui Svizzera, USA, Camerun, Turchia, Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

