Roma Ziolkowski | Volevo venire in Italia e si è presentata l’opportunità

Sololaroma.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni di pausa per la Serie A, Gasperini visionerà con attenzione i suoi giocatori impegnati con le nazionali in giro per il mondo. Tra questi rientra anche Jan Ziolkowski, che è stato convocato dalla Polonia per le sfide con Nuova Zelanda e Lituania, dove cercherà minuti importanti da mettere nelle gambe. Dal suo arrivo a Roma, infatti, il difensore classe 2005 ha trovato poco spazio soprattutto a causa dell’ottimo rendimento dei vari Celik, Hermoso, Mancini e Ndicka. Nelle ultime due gare, contro Verona e Fiorentina, l’ex Legia Varsavia è però subentrato nel finale, in attesa di poter avere una chance da titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

