Roma una macchina da trasferta | partenza migliore dal 2017 18

In attesa di tornare in campo fuori casa il 26 ottobre contro il Sassuolo, la Roma si gode il primo posto in classifica e un rendimento esterno impeccabile. Finora la squadra di Gian Piero Gasperini ha centrato quattro vittorie su quattro trasferte stagionali, comprese le gare di coppa, con tre successi su tre in Serie A e una sola rete subita, quella di Moise Kean nell’ultima uscita contro la Fiorentina. Numeri da grande squadra. Per trovare un avvio simile bisogna tornare alla stagione 2017-2018, quando la Roma di Eusebio Di Francesco collezionò cinque successi consecutivi fuori casa in campionato (più uno in coppa). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, una macchina da trasferta: partenza migliore dal 2017/18

In questa notizia si parla di: roma - macchina

'Cesena chiama Roma: "Progetti di vita autonoma dei disabili? Abbiamo una macchina da corsa, ma senza benzina"

Giubileo dei giovani, prefetto di Roma: “Molto soddisfatto, ‘macchina’ sicurezza si è adattata a esigenze”

Roma, in macchina con più di 50 dosi di cocaina: arrestato

Da Gaza a Roma, la macchina della solidarietà che accoglie i bambini feriti in guerra https://ift.tt/FWKIyQj - X Vai su X

Sai che a #Roma a Piazza del #Pigneto è stata installata la prima macchina mangiavetro fornita da #Eurven ad Ama S.p.A.? Un nuovo modo per incentivare la #raccoltadifferenziata ? e ridurre l’abbandono del #vetro nelle strade di Roma. Ne parlano anc - facebook.com Vai su Facebook

Nizza-Roma, le info per chi andrà in trasferta - Mercoledì 24 settembre alle 21:00 la Roma scenderà in campo all'Allianz Riviera per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Lo riporta msn.com

Trasferta lampo per la Lazio a Genova: volo all’alba, partita col Genoa e poi subito a Roma - I biancocelesti avrebbero dovuto scendere in campo lunedì 21 a Marassi, ma l'incontro è stato rinviato dopo la morte di Papa ... fanpage.it scrive