Roma un concerto che fa riflettere | come spiegare la guerra a un bambino? La sfida di Haig Vartan al Palladium

Mercoledì 8 ottobre, il Teatro Palladium di Roma ospiterà un concerto che va oltre la musica: un dialogo tra arte, filosofia e umanità. Protagonista è Haig Vartan, compositore svizzero di origini armene, che con le sue opere riesce a trasformare temi complessi – come la guerra o il dolore – in emozioni da ascoltare e da comprendere. La serata, organizzata da Roma Sinfonietta, si annuncia come una delle più intense della stagione: un invito a riflettere su ciò che spesso non sappiamo spiegare, nemmeno a noi stessi. LEGGI ANCHE:– Scopri il programma completo del Teatro Palladium: ecco gli spettacoli della nuova stagione 20252026 Parlare di guerra senza ferire. 🔗 Leggi su Funweek.it

