Roma ubriaco aggredisce i passanti in piazza San Cosimato | arrestato 45enne

Intervengono i Carabinieri con lo spray urticante per bloccarlo Momenti di tensione nel cuore di Trastevere: un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico tra i presenti. Nel pomeriggio di ieri, in piazza San Cosimato a Roma, un 45enne originario della provincia di Salerno è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta dopo aver aggredito una donna e alcuni passanti. Secondo quanto riferito in un comunicato, l’uomo, completamente fuori controllo per via dell’alcol, si è scagliato anche contro i militari intervenuti. Per fermarlo è stato necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, ubriaco aggredisce i passanti in piazza San Cosimato: arrestato 45enne

