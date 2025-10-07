Roma studenti occupano il liceo Plauto | Rompere gli accordi con Israele

Occupato il Liceo Classico “Plauto” di Roma. Questa mattina gli studenti sono entrati nella scuola prendendone possesso in continuità con la mobilitazione in sostegno alla Palestina che negli scorsi giorni ha portato migliaia di persone in piazza. In un messaggio diffuso dai ragazzi, si legge: “ Il governo complice e non ci rappresenta, rompere gli accordi con Israele, Meloni dimissioni “. Gli studenti puntano l’attenzione sull’indicazione dell’Usr che vieta di parlare a scuola di Palestina, un modo, scrivono, “per reprimere il dissenso”. Una settimana fa l’occupazione della Facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, studenti occupano il liceo Plauto: “Rompere gli accordi con Israele”

