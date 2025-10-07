Roma rapinatore seriale in zona via Veneto | nuova ordinanza per 28enne già detenuto

Il giovane è accusato di almeno tre colpi nel centro della Capitale Già in carcere per rapine precedenti, un 28enne ha ricevuto una nuova ordinanza per altri episodi avvenuti nei pressi di via Veneto. Era già detenuto a Regina Coeli, ma per lui è arrivata un’altra ordinanza di custodia cautelare. Il protagonista è un ragazzo di 28 anni, ritenuto responsabile di una serie di rapine messe a segno nel “salotto buono” di Roma, nella zona di via Veneto. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma dopo un’indagine avviata lo scorso gennaio dalla Polizia del Commissariato Castro Pretorio, coordinata dalla Procura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, rapinatore seriale in zona via Veneto: nuova ordinanza per 28enne già detenuto

roma - rapinatore

