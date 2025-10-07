Roma occupato il liceo Augusto Gli studenti | Responsabilità civile verso una crisi umanitaria inaccettabile

A Roma prosegue l’occupazione dei licei. Dopo il Plauto, questa mattina è stato occupato anche il liceo Augusto. Gli studenti hanno spiegato le ragioni del loro gesto in una lunga lettera inviata al ministero dell’istruzione: «Noi, studentesse e studenti del liceo Augusto – scrivono in un passaggio – abbiamo deciso di occupare gli spazi della nostra scuola per esprimere indignazione, solidarietà e responsabilità civile rispetto ad una crisi umanitaria che riteniamo inaccettabile». Oltre al ministero, gli studenti hanno fatto avere la comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, al prefetto, alla preside e ai docenti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: roma - occupato

Roma, occupato l’ex Circolo degli Artisti. Rampelli: “I centri sociali ci riprovano ma no pasaran”

Roma, occupato l’ex Circolo degli artisti: “La cultura non è un lusso per pochi, ma un diritto collettivo”

Roma sborserà 22 milioni di euro per un palazzo occupato

Mezzocannone Occupato. Macklemore · HIND'S HALL. In 50mila abbiamo bloccato Napoli! Ci vediamo domani a Roma, verso il corteo del Sud del 18 ottobre. Per la Palestina blocchiamo tutto - facebook.com Vai su Facebook

"Free Palestine”, gli studenti del Cavour occupato manifestano nel quartiere e arrivano al Colosseo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/01/news/free_palestine_gli_studenti_del_cavour_occupato_manifestano_nel_quartiere_e_arrivano_al_colosseo-4 - X Vai su X

Roma, l'onda lunga delle occupazioni pro Pal: stop alle lezioni al Kant, al Plinio e al Levi Civita. L'allerta per il 7 ottobre - Intanto al Caravillani arrivano il presidio di polizia e le scuse del Presidente ... Da msn.com

Roma, occupati altri tre licei. E tra dj set e braciolate spunta il gesto della P38 - La grande partecipazione alle manifestazioni del 3 e 4 ottobre non ha depotenziato le azioni di protesta nelle scuole, anzi. Riporta ilmessaggero.it