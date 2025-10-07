Roma novità molto importanti per quanto riguarda le condizioni di questi giocatori
Roma, le novità durante la sosta: infortunio per Wesley e undici giocatori via con le nazionali La sosta per le nazionali sta portando qualche novità significativa in casa Roma, che si prepara a tornare in campo nella prossima giornata di campionato con un impegno delicato contro l’Inter. I giallorossi approfittano della pausa per lavorare a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: roma - novit
Grande Novità al Centro Fisioterapia Roma! Dopo 18 anni di esperienza e dedizione, il nostro centro cresce e diventa un Un passo importante per offrire ai nostri pazienti un servizio ancora più completo e vicino alle loro esig - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Ranieri esalta Soulé: "Credo molto in lui, è il futuro di questa squadra" - La Roma ha vinto di misura contro il Parma raccogliendo il terzo successo consecutivo in trasferta in Serie A, sempre senza prendere gol. Segnala sportmediaset.mediaset.it
Novità importanti sullo stadio della Roma a Pietralata, che succederà nei prossimi giorni - Nei prossimi giorni sono attese novità importanti sullo stadio della Roma a Pietralata. Si legge su fanpage.it