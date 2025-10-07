Roma nord pensa già a Natale È alla ricerca di sponsor per albero e luminarie

Saranno le temperature scese d’improvviso o molto più probabilmente la voglia e la necessità di farsi trovare pronti per l’evento. Roma nord pensa già al Natale. Dopo l’annuncio del bando per i mercatini e per le iniziative culturali rivolte alle famiglie del territorio, il municipio ha messo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma nord pensa già a Natale. È alla ricerca di sponsor per albero e luminarie - Il richiamo ai privati per occuparsi delle installazioni nei quartieri più periferici e per l'albero di Ponte Milvio ... romatoday.it scrive

