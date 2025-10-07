Roma nord pensa già a Natale È alla ricerca di sponsor per albero e luminarie

Saranno le temperature scese d’improvviso o molto più probabilmente la voglia e la necessità di farsi trovare pronti per l’evento. Roma nord pensa già al Natale. Dopo l’annuncio del bando per i mercatini e per le iniziative culturali rivolte alle famiglie del territorio, il municipio ha messo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - nord

Auto parte senza conducente al casello di Roma Nord, passeggera salvata ‘in corsa: cosa è successo

La periferia di Roma nord senza fogne e acqua. Lavori per portare servizi a 80mila persone

Roma nord, cani legati con corde corte e senza riparo: scatta il sequestro

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NEI PARCHEGGI DI VIA ROMA NORD, VIA ROMA SUD E VIA BRODOLINI Lunedì 6 e martedì 7 ottobre 2025 dalle ore 8.30 alle ore 18.00 è istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, nei parcheggi di Via - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni d'oro, minime o da fame. Da Roma Nord alle periferie, la mappa delle diseguaglianze previdenziali https://ift.tt/bdRoUQZ - X Vai su X

Roma nord pensa già a Natale. È alla ricerca di sponsor per albero e luminarie - Il richiamo ai privati per occuparsi delle installazioni nei quartieri più periferici e per l'albero di Ponte Milvio ... romatoday.it scrive

Con il progetto Roma Nord una nuova vita per Selva Candida - E' il momento in cui le idee che guardano al futuro prendono forma e la rigenerazione di uno spazio dismesso diventa realtà. Lo riporta notizie.tiscali.it