Una targa che parla di persone e responsabilità: Poste Italiane è stata insignita del premio internazionale “Liberi di crescere”, riconoscimento dell’Associazione La Caramella Buona per l’impegno nell’inclusione sociale, nella tutela dell’infanzia e nel sostegno concreto alle comunità più fragili. Un premio che racconta un impegno Il riconoscimento “Liberi di crescere” non celebra solo un traguardo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Roma, ‘Liberi di crescere’ premia l’impegno sociale di Poste Italiane