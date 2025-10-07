In questo ottimo inizio di stagione della Roma, una delle certezze è rappresentata dalla continuità di rendimento di Matias Soulé. L’argentino è stato protagonista anche nell’ultima vittoria dei giallorossi, mettendo a referto un gol ed un assist che hanno guidato la rimonta contro la Fiorentina. L’ex Juventus è stato la migliore risorsa offensiva di Gasperini, avendo fino a questo momento realizzato tre gol e due assist nelle sei partite di campionato. Dalla fine dello scorso campionato Soulé ha iniziato a mostrare il proprio vero potenziale, fino alla completa maturazione che potrebbe arrivare in questa annata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’IA premia Soulé: il valore dell’argentino tra sette anni