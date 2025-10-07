Roma le decisioni del giudice sportivo | seconda sanzione per Wesley prima per Tsimikas e Cristante

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo relative al sesto turno di Serie A, che ha visto i l successo della Roma sul campo della Fiorentina. Nel bollettino ufficiale, i giallorossi figurano con tre ammoniti: Wesley, Kostas Tsimikas e Bryan Cristante. Le sanzioni. Prima sanzione per Tsimikas e Cristante: il terzino greco è stato sanzionato al 65' per un intervento falloso su Dodo, mentre per il centrocampista la punizione è arrivata dopo appena tre minuti di gioco, anche in questo caso per un fallo sul laterale viola. Per Wesley si tratta della seconda ammonizione stagionale. Nessuna ammenda, invece, per la società giallorossa.

