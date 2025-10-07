Roma La Russa alla statua di Giovanni Paolo II | Atto ignobile fuori da ogni sentimento'

“Ritengo sia stato veramente fuori da ogni sentimento, da ogni logica, l’atto di violenza, perché tale è, che è stato perpetrato con la scritta ingiuriosa”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha reso omaggio alla statua di Giovanni Paolo II alla stazione Termini a Roma, vandalizzata nei giorni scorsi. “Quello nostro è invece – ha aggiunto – un atto per l’amore, per la fede, per la vicinanza tra i popoli. Mi auguro che questo piccolissimo gesto, che spero sia seguito da altri simili, sia un piccolo rimedio a un atto ignobile “, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, La Russa alla statua di Giovanni Paolo II: "Atto ignobile fuori da ogni sentimento'

In questa notizia si parla di: roma - russa

FdI, nozze a Roma per Cirielli: celebra La Russa. Menu campano e bomboniere in ceramica di Vietri

Nozze Cirielli-Campitiello: il sì del viceministro degli Esteri a Roma. La Russa celebrante d’eccezione

Edmondo Cirielli sposa Maria Rosaria Campitiello a Roma, cerimonia officiata da La Russa

Ballerina ucraina e maestra russa, paso doble di pace. Agli Internazionali di danza sportiva a Roma una storia di speranza #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

A Palazzo Wedekind, a Roma, sono intervenuto alla VII edizione della Scuola “The Young Hope”. Le riforme, le elezioni regionali, la guerra nel Medio Oriente sono alcuni dei temi affrontati assieme ad Annalisa Chirico. - X Vai su X

Roma, La Russa alla statua di Giovanni Paolo II: "Atto ignobile fuori da ogni sentimento' - (LaPresse) “Ritengo sia stato veramente fuori da ogni sentimento, da ogni logica, l'atto di violenza, perché tale è, che è stato perpetrato con ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Papa Wojtyla, ripulita la statua a Termini. Era stata imbrattata dai pro Pal: mazzi di fiori e l'omaggio di La Russa - L'opera dedicata a Giovanni Paolo II, vandalizzata venerdì scorso durante le proteste a sostegno di Gaza e della Flotilla, è tornata all'originale splendore. Come scrive roma.corriere.it