Roma la rinascita di Celik | è lui il leader della difesa ora
Arrivati ufficialmente alla seconda sosta per le nazionali nel giro di un mese, in pochi avrebbero immaginato di trovare la Roma prima in classifica, a pari punti con i campioni d’Italia del Napoli. È vero: la stagione è ancora lunga e mancano molti mesi prima di poter tirare le somme definitive. Tuttavia, il lavoro svolto finora da Gasperini non può e non deve passare inosservato. Un’opera importante, quella del tecnico di Grugliasco, che non si limita solo agli ottimi risultati raccolti fin qui, ma che si basa soprattutto sulla crescita individuale di diversi giocatori, tra tutti Zeki Celik. Da terzino incostante a colonna della difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - rinascita
Coric tra depressione e rinascita: “Mi sentivo Yamal, poi a Roma una situazione orribile”
World Meeting on Human Fraternity 2025, Card. Gambetti: “In mezzo alle ombre la possibilità di rinascita. Il mondo qui a Roma si è fermato e si è chiesto: cosa significa essere umani oggi?”
Rinascita Capitale: così Roma ha ritrovato una prospettiva e punta al futuro
Roma: “The Eternal Duality – Là dove scorre l’acqua, tra storia e rinascita” di Keita Miyazaki - X Vai su X
Manu Koné si racconta: dal trauma a 15 anni alla rinascita con la Roma. Obiettivi chiari: Champions e Europa League da vincere con Gasp in panchina. #Roma #ASRoma #Koné #Gasperini #EuropaLeague #SerieA #ForzaRoma https://www.rivistalarom Vai su Facebook
Roma, infortunio Celik: lesione muscolare di primo grado alla coscia. Ecco i tempi di recupero - Zeki Celik questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della ... ilmessaggero.it scrive
Roma, infortunio Celik: nessuna lesione. Ci sarà contro l'Athletic - Il turco questa mattina ha effettuato gli esami strumentali per il problema all’adduttore accusato nel match contro il Como. Come scrive ilmessaggero.it