Roma la rinascita di Celik | è lui il leader della difesa ora

Sololaroma.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivati ufficialmente alla seconda sosta per le nazionali nel giro di un mese, in pochi avrebbero immaginato di trovare la Roma prima in classifica, a pari punti con i campioni d’Italia del Napoli. È vero: la stagione è ancora lunga e mancano molti mesi prima di poter tirare le somme definitive. Tuttavia, il lavoro svolto finora da Gasperini non può e non deve passare inosservato. Un’opera importante, quella del tecnico di Grugliasco, che non si limita solo agli ottimi risultati raccolti fin qui, ma che si basa soprattutto sulla crescita individuale di diversi giocatori, tra tutti Zeki Celik. Da terzino incostante a colonna della difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma la rinascita di celik 232 lui il leader della difesa ora

© Sololaroma.it - Roma, la rinascita di Celik: è lui il leader della difesa ora

In questa notizia si parla di: roma - rinascita

Coric tra depressione e rinascita: “Mi sentivo Yamal, poi a Roma una situazione orribile”

World Meeting on Human Fraternity 2025, Card. Gambetti: “In mezzo alle ombre la possibilità di rinascita. Il mondo qui a Roma si è fermato e si è chiesto: cosa significa essere umani oggi?”

Rinascita Capitale: così Roma ha ritrovato una prospettiva e punta al futuro

Roma, infortunio Celik: lesione muscolare di primo grado alla coscia. Ecco i tempi di recupero - Zeki Celik questa mattina si &#232; sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della ... ilmessaggero.it scrive

Roma, infortunio Celik: nessuna lesione. Ci sarà contro l'Athletic - Il turco questa mattina ha effettuato gli esami strumentali per il problema all’adduttore accusato nel match contro il Como. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Rinascita Celik 232