Inter News 24 Il punto sui nerazzurri. Con la ripresa della stagione, l’ Inter si appresta a vivere un mese di ottobre particolarmente impegnativo, con tre importanti match in trasferta. I nerazzurri, infatti, affronteranno in campionato Roma e Napoli (entrambe in testa alla classifica di Serie A), per poi giocarsi la terza giornata di Champions League contro l’ Union SG, dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga. In attesa del ritorno dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, è stato programmato un test amichevole contro l’ Atletico Madrid, in programma venerdì prossimo, che anticiperà la sfida in Champions del 26 novembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Roma Inter, la squadra di Chivu al giro di boa: tour de force in vista dopo la sosta di ottobre?