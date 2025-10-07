Roma Inter Gasperini valuta un’amichevole prima della sfida con i nerazzurri | le ultime sui giallorossi
Inter News 24 Roma Inter, a Trigoria molti big restano a disposizione del tecnico, che cerca continuità e forma ottimale per la sfida ai nerazzurri. A Trigoria, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, sta valutando l’opportunità di organizzare un’amichevole in vista della prossima partita contro l’ Inter. Gran parte dei big della squadra è rimasta a disposizione del tecnico per lavorare sul ritmo partita e mantenere la condizione fisica ottimale. L’amichevole sarebbe pensata per testare schemi, soluzioni offensive e organizzazione difensiva, permettendo alla Roma di affinare dettagli tattici e prepararsi alla sfida contro la squadra di Cristian Chivu, reduce da risultati positivi sia in campionato che in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: roma - inter
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
Atalanta, anticipi e posticipi sotto i riflettori: con l’Inter e la Roma in notturna
Amichevoli estive su DAZN: Inter, Juventus, Milan, Roma e le big della Serie A protagoniste
SPERANZA THURAM, torna già con la ROMA? INTER-ATLETICO: chi è a disposizione di CHIVU. LAUTARO... GUARDA IL VIDEO ?https://youtube.com/watch?v=wk3LTVa7_Fc… - X Vai su X
Roma, Milan, Juventus, Inter: qual è l'avversaria del Napoli? - facebook.com Vai su Facebook
La Roma di Gasperini prima in classifica alla sosta: perché non pronunciare la parola scudetto - È prima in classifica (a pari merito col Napoli ), ma gioca malissimo. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Roma, Gasperini non vuole spezzare il ritmo: amichevole verso l’Inter - Il tecnico non vuole che la squadra si rilassi durante la sosta Per Gian Piero Gasperini la parola “sosta” non esiste nel vocabol ... Scrive calcionews24.com