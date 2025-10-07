Roma Inter Gasperini valuta un’amichevole prima della sfida con i nerazzurri | le ultime sui giallorossi

Inter News 24 Roma Inter, a Trigoria molti big restano a disposizione del tecnico, che cerca continuità e forma ottimale per la sfida ai nerazzurri. A Trigoria, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, sta valutando l’opportunità di organizzare un’amichevole in vista della prossima partita contro l’ Inter. Gran parte dei big della squadra è rimasta a disposizione del tecnico per lavorare sul ritmo partita e mantenere la condizione fisica ottimale. L’amichevole sarebbe pensata per testare schemi, soluzioni offensive e organizzazione difensiva, permettendo alla Roma di affinare dettagli tattici e prepararsi alla sfida contro la squadra di Cristian Chivu, reduce da risultati positivi sia in campionato che in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

