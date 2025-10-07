Roma il ghetto ebraico si blinda per il 7 ottobre | le immagini
Massima allerta e misure di sicurezza altissime nel quartiere ebraico di Roma. Le forze dell’ordine presidiano il ghetto, con particolare attenzione al Tempio Maggiore, dove sono in corso anche le celebrazioni per la festa del Sukkot. Molte le serrande abbassate per le strade del quartiere. Non mancano le foto degli ostaggi rapiti da Hamas due anni fa, il 7 ottobre del 2023, con le didascalie che raccontano la storia di ognuno di loro: ancora imprigionati, uccisi o liberati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: roma - ghetto
Paura a Roma, fa irruzione nel ghetto ebraico armato di coltello: fermato un uomo
"C'è uno straniero con un coltello al Ghetto". L'allarme dei passanti a Roma
"C'è uno straniero con un coltello al Ghetto". L'allarme a Roma
L'area del Ghetto e le zone della comunità ebraica. Roma oggi è blindata per l'anniversario del 7 ottobre https://ift.tt/14s3Ilh - X Vai su X
Oggi è il secondo anniversario del 7 ottobre, a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica - facebook.com Vai su Facebook
Roma, il ghetto ebraico si blinda per il 7 ottobre: le immagini - Le forze dell’ordine presidiano il ghetto, con particolare attenzione al Tempio ... lapresse.it scrive
Roma, il ghetto ebraico si blinda per il 7 ottobre - Massima allerta e misure di sicurezza altissime nel quartiere ebraico di Roma. Da stream24.ilsole24ore.com