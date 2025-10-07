Roma il ghetto ebraico si blinda per il 7 ottobre | le immagini

Massima allerta e misure di sicurezza altissime nel quartiere ebraico di Roma. Le forze dell’ordine presidiano il ghetto, con particolare attenzione al Tempio Maggiore, dove sono in corso anche le celebrazioni per la festa del Sukkot. Molte le serrande abbassate per le strade del quartiere. Non mancano le foto degli ostaggi rapiti da Hamas due anni fa, il 7 ottobre del 2023, con le didascalie che raccontano la storia di ognuno di loro: ancora imprigionati, uccisi o liberati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

