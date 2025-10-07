Roma Gualtieri | Entro il 2033 completare le grandi reti infrastrutturali

Il sindaco alla platea degli industriali del Lazio: “Roma può diventare un hub europeo di innovazione” Trasporti, acqua, energia e nuove tecnologie: il primo cittadino lancia l’obiettivo per il Giubileo del 2033. Durante l’Assemblea generale dell’Unione degli Industriali del Lazio, tenutasi al Palazzo dei Congressi di Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha lanciato una sfida ambiziosa: completare entro il 2033 tutte le principali reti infrastrutturali della città, dai trasporti all’acqua, fino all’energia. “Roma sta ancora esprimendo solo in parte le sue potenzialità”, ha affermato Gualtieri, sottolineando la necessità di un impegno congiunto tra istituzioni e aziende, soprattutto a supporto del lavoro di Acea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

