Roma Gasperini non vuole spezzare il ritmo | amichevole verso l’Inter

. Il tecnico non vuole che la squadra si rilassi durante la sosta Per Gian Piero Gasperini la parola “sosta” non esiste nel vocabolario. L’allenatore della Roma, fedele alla sua filosofia del lavoro incessante, non ha alcuna intenzione di rallentare durante la pausa per le nazionali. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini non vuole spezzare il ritmo: amichevole verso l’Inter

In questa notizia si parla di: roma - gasperini

Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”

Roma Club Pisa: “Con Gasperini magari riusciremo a strappare un biglietto per Istanbul”

Roma, è iniziata l’era Gasperini: via alle doppie sedute e notti a Trigoria

Roma, Gasperini rilancia Baldanzi Come gestirlo al fantacalcio https://bit.ly/4pNatPo Vai su Facebook

#Gasperini chiede credito per la sua #Roma: ma quanto in alto possono arrivare i giallorossi? - X Vai su X

Gasperini, mai un inizio così: i numeri che fanno felice la Roma - Il tecnico di Grugliasco in giallorosso ha ottenuto il miglior avvio di stagione della propria carriera, ma ora predica calma e concentrazione ... Riporta msn.com

Gasperini e la Roma da Scudetto con Dybala e Soulé davanti: "Lui sempre lì. E Pellegrini...." - Il tecnico giallorosso ha fatto il punto sulla trasferta al Franchi, che ha visto gli ospiti ribaltare lo svantaggio e portarsi al comando della classifica ... Riporta tuttosport.com