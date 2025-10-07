Roma fugge in auto all’alt dei carabinieri e si schianta contro un’auto in sosta

Nei guai un 22enne di Ostia. Due giovani segnalati per uso di droga. Tenta di sfuggire a un controllo dei carabinieri a Roma e finisce per schiantarsi contro una macchina parcheggiata. Un ragazzo è stato denunciato, altri due segnalati come assuntori. Serata movimentata ieri a Roma, in zona Torrino nord. Verso le 22:30, i carabinieri in pattugliamento hanno notato alcuni giovani fermi in via Salisburgo vicino a un'auto con due persone a bordo. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo, il conducente della vettura ha improvvisamente ingranato la marcia ed è partito a tutta velocità. La fuga però è durata poco: dopo circa trecento metri l'auto, una Smart risultata anche priva di revisione, è andata a schiantarsi contro un altro veicolo parcheggiato.

