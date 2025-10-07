Roma finge un incidente e rapina un anziano | arrestata coppia a Spinaceto

L’uomo era ai domiciliari con permesso orario, ma ne ha approfittato per colpire di nuovo Simulano un incidente per truffare un anziano, poi lo rapinano con un taglierino. Ma vengono riconosciuti e arrestati poco dopo. Un 43enne italiano, già ai domiciliari per reati simili, ha approfittato di un permesso orario per mettere a segno un nuovo colpo nella zona di Spinaceto, a Roma. Con la complicità di una donna, ha inscenato la classica “truffa dello specchietto” ai danni di un anziano, scelta come vittima a bordo strada. La coppia ha simulato un lieve incidente e ha preteso 300 euro in contanti per risolvere “amichevolmente” la questione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, finge un incidente e rapina un anziano: arrestata coppia a Spinaceto

