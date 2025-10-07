Roma Dybala vuole il rinnovo | la rinascita parte da Trigoria

Paulo Dybala vuole riprendersi la Roma e riconquistare il suo posto al centro del progetto giallorosso. Il numero 21, dopo l’ennesimo stop fisico, ha deciso di mettersi completamente a disposizione dello staff tecnico di Gian Piero Gasperini, seguendo un programma studiato nei minimi dettagli per ritrovare la miglior condizione atletica. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026, ma l’argentino sogna di restare nella Capitale “a vita”. Una preparazione su misura. Come racconta il Corriere dello Sport, il ritorno in campo contro la Fiorentina non è stato casuale: Dybala ha anticipato i tempi grazie a un lavoro mirato, fatto di doppie sedute, piscina, esercizi di forza e sessioni tattiche personalizzate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

