Roma duplice omicidio a Villa Pamphili | Kaufmann si proclama innocente ma resta in silenzio davanti al gip

Francis Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia per l'omicidio della compagna Anastasia Trofimova. I pm si preparano a chiedere il giudizio immediato per il duplice omicidio aggravato.

In questa notizia si parla di: roma - duplice

Roma, duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann sceglie il silenzio davanti al Gip

Roma, duplice omicidio Villa Pamphili: “Kaufmann è il padre della piccola Andromeda”

Roma, duplice omicidio Villa Pamphili: anche Anastasia Trofimova è stata strangolata

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann non parla: scena muta davanti ai pm - Il 46enne americano è rimasto in silenzio davanti ai pm di Roma che nel pomeriggio sono tornati nel carcere dove è detenuto

Villa Pamphili, Kaufmann sarà processato in Italia anche per l'omicidio di Anastasia: «Sono depresso, in carcere sono dimagrito» - Il 46enne californiano, già detenuto a Rebibbia per aver ucciso sua figlia Andromeda, non si oppone alla formalizzazione della seconda estradizione ma resta in silenzio davanti ai pm