Roma duplice omicidio a Villa Pamphili | Kaufmann si proclama innocente ma resta in silenzio davanti al gip

7 ott 2025

Francis Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia per l’omicidio della compagna Anastasia Trofimova. I pm si preparano a chiedere il giudizio immediato per il duplice omicidio aggravato. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Roma, duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann sceglie il silenzio davanti al Gip

