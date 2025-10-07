Roma controlli in Centro | 6 denunce per gioco d’azzardo e abusivismo Bloccato anche uomo in escandescenze in hotel
Polizia Locale in azione tra Fori Imperiali, Vaticano e Santa Maria Maggiore. Denunciati truffatori e un ambulante abusivo. Ancora controlli serrati nel cuore della Capitale: sequestri, denunce e un intervento decisivo in un albergo. Ieri, la Polizia Locale di Roma Capitale ha denunciato sei persone nell’ambito dei controlli contro abusivismo commerciale e truffe ai turisti nel Centro Storico. L’operazione ha coinvolto pattuglie del GSSU e del I Gruppo Centro. Quattro uomini, tutti provenienti dall’Est Europa e con precedenti specifici, sono stati sorpresi in via dei Fori Imperiali e via del Corso mentre truffavano i turisti con il gioco delle tre campanelle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
