Il consigliere Marinone: “Una best practice europea, continueremo a sostenerla” Si è conclusa in Campidoglio la IV edizione del Festival della Salute Mentale Romens. Marinone (Pd): “Tema troppo spesso ignorato, serve parlarne con forza” Il Festival della Salute Mentale “Romens”, giunto alla quarta edizione, si è chiuso con l’evento conclusivo e la premiazione dei concorsi in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Tra i promotori, il consigliere capitolino del Partito Democratico Lorenzo Marinone, delegato alle Politiche giovanili e presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma con Romens arte e cultura contro lo stigma della salute mentale

