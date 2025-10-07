Roma celebra la superluna | a Viale Jonio si riscopre la Festa di Metà Autunno cinese
La Superluna è uno di quegli eventi che viene celebrato praticamente in tutto il pianeta: dalle Americhe all’Europa, senza dimenticarci dell’Oriente. Ed è proprio qui, verso il Sol Levante, che diventa una delle feste più amate di tutte che, ora, possiamo riscoprire nella sua massima intensità anche a Roma. Stiamo parlando della Festa di Metà Autunno cinese, che oggi potremo rivivere completamente nella Capitale, con tutta la sua poesia e i profumi speziati che la contraddistinguono. Ma, niente paura, non serve nemmeno fare un biglietto per la Cina: basta fare una capatina in Viale Jonio! Leggi anche: — Roma si illumina di Superluna: la capitale pedala sotto la Luna del Raccolto Tra miti, luna piena e dolcetti della fortuna: la tradizione della Festa di Metà Autunno cinese. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: roma - celebra
A Roma si celebra il talento con il “Galà Eccellenze Italiane 2025”
FdI, nozze a Roma per Cirielli: celebra La Russa. Menu campano e bomboniere in ceramica di Vietri
Vespa celebra 80 anni, a Roma la festa più grande di sempre dal 25 al 28 giugno 2026
Da oggi a domenica 12 ottobre si celebra il , un'iniziativa giunta alla settimana edizione, per riscoprire il biondo Tevere attraverso iniziative ambientali, culturali e sportive. Presso la Biblioteche di Roma - Elsa Morante, con sede all'interno del Po Vai su Facebook
Paolo Pellegrin racconta l’anima: “Persona” celebra 25 anni di Officine Fotografiche https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/paolo_pellegrin_officine_fotografiche_roma-424885480/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Superluna del 7 ottobre 2025: la Luna sfiora la Terra, dove vederla? - Mentre in quasi tutto il mondo si celebra la “Settimana mondiale dello spazio”, dal 4 al 10 ottobre, come ricorrenza dal lancio del primo satellite in orbita terrestre, ecco che si riaffaccia la “Supe ... Riporta repubblica.it