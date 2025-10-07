Roma celebra la superluna | a Viale Jonio si riscopre la Festa di Metà Autunno cinese

La Superluna è uno di quegli eventi che viene celebrato praticamente in tutto il pianeta: dalle Americhe all’Europa, senza dimenticarci dell’Oriente. Ed è proprio qui, verso il Sol Levante, che diventa una delle feste più amate di tutte che, ora, possiamo riscoprire nella sua massima intensità anche a Roma. Stiamo parlando della Festa di Metà Autunno cinese, che oggi potremo rivivere completamente nella Capitale, con tutta la sua poesia e i profumi speziati che la contraddistinguono. Ma, niente paura, non serve nemmeno fare un biglietto per la Cina: basta fare una capatina in Viale Jonio! Leggi anche: — Roma si illumina di Superluna: la capitale pedala sotto la Luna del Raccolto Tra miti, luna piena e dolcetti della fortuna: la tradizione della Festa di Metà Autunno cinese. 🔗 Leggi su Funweek.it