Roma caos a Tiburtina | folla contro la polizia durante un arresto
Due poliziotti sono stati aggrediti e accerchiati al terminal bus di Tiburtina. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una lite. Nel momento in cui avevano bloccato uno dei contendenti, è scoppiato il parapiglia. Una situazione diventata caotica per la quale è stato necessario. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - caos
Roma nel caos: il sindaco Gualtieri non spende i soldi per il Giubileo, lavori in ritardo e nuova ordinanza
Roma, auto nera con vetri oscurati semina il caos: nel bagagliaio le valigie rubate a una famiglia americana
Caos sulla linea Benevento-Caserta-Roma: c'è l'interrogazione parlamentare
L'ex Roma Pau Lopez para un rigore al 103' e sfotte la curva, poi la rissa in tribuna: caos Espanyol-Betis - facebook.com Vai su Facebook
"Il caos tra le righe" è il titolo della mostra che, dal 1° al 20 ottobre, si terrà presso l'Università degli Studi Roma Tre Nello spazio del Foyer dell’Aula Magna in via Ostiense n. 234-236, saranno esposti i disegni inediti di #LuigiPirandello ritrovati sui verbali d’e - X Vai su X