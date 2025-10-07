Roma caos a Tiburtina | folla contro la polizia durante un arresto

Due poliziotti sono stati aggrediti e accerchiati al terminal bus di Tiburtina. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una lite. Nel momento in cui avevano bloccato uno dei contendenti, è scoppiato il parapiglia. Una situazione diventata caotica per la quale è stato necessario. 🔗 Leggi su Romatoday.it

