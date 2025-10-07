Roma Bailey pronto a tornare in gruppo Wesley non va in nazionale e rimane a Trigoria
L'infortunio al retto femorale sembra essere alle spalle per l'ex Aston Villa. Scelta precauzionale per il brasiliano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: roma - bailey
Mercato Roma, idea Leon Bailey: l’esterno dell’Aston Villa nel mirino giallorosso
Roma, pista Bailey in salita: l’ingaggio è il vero ostacolo
Calciomercato Roma, virata su Bailey: cifre e possibile incastro
Roma-Lille, Gasperini annuncia i convocati: out solo Bailey e Dybala #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Bailey, il padre: «Farà tornare la Roma a vette inimmaginabili. Preparate i pop corn…» - Bailey, il padre: «Farà tornare la Roma a vette inimmaginabili. Secondo calcionews24.com
Bailey pronto a rientrare, il papà: "Tornerà presto, preparate le patatine" - Infortunatosi al primo allenamento con i giallorossi, presto potrebbe trovare la prima convocazione. Da fantacalcio.it