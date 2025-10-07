Roma amichevole durante la sosta | Gasperini al lavoro su reparti e singoli
Primo tour del force andato in archivio per la Roma, e tolta la folle serata di giovedì contro il Lille il bilancio non può che essere positivo. Un primo posto che significherà poco a livello di classifica ad inizio ottobre ma che moralmente risulta essere un boost importante per lavorare come si deve, per quella Champions League che rimane il primo obiettivo stagionale della squadra. Ora la sosta per le Nazionali, con Gasperini che perderà ben 11 giocatori impegnati in giro per il mondo, ma non per questo saranno due settimane di vacanza: come prima cosa, esattamente come a settembre, il tecnico vuole programmare un amichevole durante la sosta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma, out Dovbyk e Salah-Eddine al rientro: giovedì l’amichevole con l’UniPomezia
Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste
Roma, primo test del precampionato: domani amichevole contro il Trastevere
