Roma ai Fiorentini i Coen riaccendono la rassegna del CIDIM

7 ott 2025

Una sera d’autunno, una chiesa affacciata sul Tevere, due artisti che intrecciano racconto e suono. Torna la rassegna “Il sacro in musica”, un invito ad ascoltare con attenzione nuova ciò che la tradizione custodisce e rinnova, con un appuntamento che parla alla città e alla sua memoria più profonda. Un ritorno che parla alla città . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

