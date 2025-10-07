Roma ai Fiorentini i Coen riaccendono la rassegna del CIDIM
Una sera d’autunno, una chiesa affacciata sul Tevere, due artisti che intrecciano racconto e suono. Torna la rassegna “Il sacro in musica”, un invito ad ascoltare con attenzione nuova ciò che la tradizione custodisce e rinnova, con un appuntamento che parla alla città e alla sua memoria più profonda. Un ritorno che parla alla città . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: roma - fiorentini
? 5 OTTOBRE 2025 - Fiorentina fischiata a fine partita dopo una nuova sconfitta tra le mura amiche: 1-2 contro la Roma. La curva contesta nuovamente i giocatori. Video di @lolloviola_10 #daicollifiorentini #viola #fiorentina #roma - facebook.com Vai su Facebook
La cupola di San Giovanni dei Fiorentini, capolavoro del Maderno, non sfuggì allo spirito canzonatorio dei romani che, per la sua forma allungata, la soprannominavano "il confetto succhiato". https://turismoroma.it/it/luoghi/basilica-di-san-giovanni-battista- - X Vai su X
Violenze sessuali in Italia: da Roma a Viareggio, i casi shock riaccendono il dibattito sull’incidenza degli stranieri - Dalla sessantenne aggredita a Roma alla studentessa di Perugia, fino ai dati Istat: cresce l’attenzione sull’incidenza degli stranieri nei reati di violenza sessuale Ha confessato il gambiano ... Da panorama.it