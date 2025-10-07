Roma 5 milioni dalla Regione Lazio per i giovani professionisti under 40

La Regione Lazio ha presentato ufficialmente il bando "Giovani Attività Professionali", destinato a sostenere con 5 milioni di euro i professionisti under 40 della regione. L'iniziativa è stata illustrata ieri nella Sala Tirreno a Roma dalla vicepresidente Roberta Angelilli, con la partecipazione della Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti. Il bando, finanziato con fondi europei FESR 2021-2027, offre contributi a fondo perduto fino a 20.

La Regione Lazio investe sui giovani: cinque milioni di euro per i professionisti under 40 - Si è svolta presso la Sala Tirreno della Regione Lazio la presentazione del bando "Giovani attività professionali" che stanzia 5 milioni di contributi a fondo perduto per i professionisti under 40.

