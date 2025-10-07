Rogo spaventoso morta una bimba di soli 6 anni Dopo il dramma la scoperta | Com’è esploso l’incendio

È stato classificato come un tragico incidente domestico l’incendio che, esattamente un anno fa, il 10 settembre 2024, ha causato la morte di una bambina di sei anni a Leicester, nel Regno Unito. A determinarlo è stato il medico legale Ivan Cartwright, che ha concluso l’inchiesta avviata dopo la tragedia: a scatenare il rogo sarebbe stata una sigaretta elettronica lasciata in carica accanto al letto della piccola. Secondo quanto emerso durante l’udienza del 7 ottobre 2025, l’ e-cigarette era stata collegata a una presa vicina alla testiera del letto nella stanza che la bambina condivideva con il fratello maggiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

