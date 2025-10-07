Rodrygo sulla Nazionale | Ogni partita è come una gara di Coppa del Mondo nessuno ha un posto garantito

Inter News 24 Rodrygo, attaccante del Real Madrid, ha parlato della mentalità della Nazionale brasiliana in vista delle amichevoli. Con il pass per il Mondiale 2026 già acquisito, il Brasile si prepara a due amichevoli in Asia contro Corea del Sud e Giappone. Questi test sono considerati fondamentali non solo per mantenere alta la preparazione, ma anche per dimostrare il proprio valore al ct Carlo Ancelotti, che ha lasciato intendere che nessun giocatore ha un posto sicuro nella lista per il prossimo Mondiale. Rodrygo, attaccante del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, ribadendo l’importanza di ogni singola partita per mantenere il posto in Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rodrygo sulla Nazionale: «Ogni partita è come una gara di Coppa del Mondo, nessuno ha un posto garantito»

In questa notizia si parla di: rodrygo - nazionale

Jude Bellingham, 22 anni, trequartista Arda Güler, 20 anni, trequartista Vinicius, 25 anni, attaccante esterno Rodrygo, 24 anni, attaccante esterno ? Brahim Diaz, 26 anni, trequartista/esterno Mastantuono, 18 anni, esterno/trequartista - facebook.com Vai su Facebook

Rodrygo: «Ho avuto un periodo difficile al Real, ma Ancelotti mi ha salvato» - Rodrygo, attaccante del Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a Diario AS. Come scrive ilnapolista.it

Rodrygo rivela: «Ho vissuto un anno difficile, non riuscivo a giocare. Ancelotti è stato fondamentale. Avevo firmato col Barcellona». Chi è il brasiliano e cosa è successo - Rodrygo Goes, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, ha rivelato al quotidiano spagnolo As di aver passato un periodo molto complicato a livello personale che ha influito ... Riporta ilmessaggero.it