L’attaccante brasiliano del Real Madrid, Rodrygo, ha rilasciato una lunga intervista a Diario AS, raccontando dei momenti difficili attraversati e, fortunatamente, superati. Oltre a questo, ha anche svelato un curioso retroscena sulla sua carriera. Rodrygo e Ancelotti. Hai passato un periodo difficile nella scorsa stagione: cosa ti è successo? «La verità è che ho passato un periodo molto difficile a livello personale. Sono stato a lungo senza parlare con nessuno. Nessuno sapeva cosa stessi passando. È stato un periodo molto difficile. Non stavo bene, né fisicamente né mentalmente. È stato davvero duro per me. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rodrygo: «Ho avuto un periodo difficile al Real, ma Ancelotti mi ha salvato»