Rocco Hunt benedice due coppie | proposte di matrimonio sul palco e i fan impazziscono – IL VIDEO
Grande sorpresa e fuori d’arancio a non finire ieri sera, lunedì 6 ottobre, al Fabrique di Milano. Durante il concerto, Rocco Hunt ha invitato sul palco due coppie di fan per due proposte di matrimonio molto speciali. Sulle note di “Spero che Dio non me la porti via”, brano dell’ultimo album dell’artista “Ragazzo di giù” e al numero 1 tra i trend su TikTok, entrambe le coppie si sono dette sì tra gli applausi dei fan. Lo scorso 25 aprile è uscito l’album “Ragazzo di giù”, ricco di collaborazioni con Gigi D’Alessio (“Giura”), Irama (“Cchiu bene e me”), Baby Gang e Massimo Pericolo (“Fratmo”) e Clementino (“Yes I know my way” di Pino Daniele). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
