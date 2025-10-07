Rocca | Infrastrutture nel Lazio in ritardo ma ora svolta con rigore e sinergia
Il presidente della Regione: "Liberati 1,5 miliardi per investimenti, serve una visione concreta" Francesco Rocca all'assemblea degli industriali: "Il 2025 è l'anno della svolta per debito e sviluppo infrastrutturale" "Nel Lazio paghiamo un ritardo enorme sulle infrastrutture, e non è colpa di una sola parte politica: è stato trascurato tutto per anni, come se toccasse ad altri intervenire". Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto al Palazzo dei Congressi di Roma durante l'assemblea generale dell'Unione degli Industriali del Lazio. Rocca ha sottolineato l'importanza della mobilità per attrarre investimenti: "I manager, prima di decidere dove investire, guardano i collegamenti.
Urbanistica: dal Governo un'altra sonora bocciatura per la Giunta Rocca. Tre ministeri – Infrastrutture, Cultura e Ambiente – hanno posto rilievi alla legge urbanistica approvata a luglio dalla maggioranza di centrodestra, segnalando profili di incostituzionalità e
Regione Lazio, il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica: Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta - Tre ministeri chiedono modifiche alla norma approvata a luglio: silenzio-
West Nile nel Lazio, il Presidente Rocca firma un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione - L'ordinanza prevede che i Comuni eseguano con urgenza interventi straordinari, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida Il Presidente della Regione Lazio ...