Il presidente della Regione: “Liberati 1,5 miliardi per investimenti, serve una visione concreta” Francesco Rocca all’assemblea degli industriali: “Il 2025 è l’anno della svolta per debito e sviluppo infrastrutturale” “Nel Lazio paghiamo un ritardo enorme sulle infrastrutture, e non è colpa di una sola parte politica: è stato trascurato tutto per anni, come se toccasse ad altri intervenire”. Così il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto al Palazzo dei Congressi di Roma durante l’assemblea generale dell’Unione degli Industriali del Lazio. Rocca ha sottolineato l’importanza della mobilità per attrarre investimenti: “I manager, prima di decidere dove investire, guardano i collegamenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rocca: “Infrastrutture nel Lazio in ritardo, ma ora svolta con rigore e sinergia”