Robot in Ortopedia Il braccio meccanico affianca il chirurgo
In Brianza la robotica entra prepotentemente in sala operatoria. Una tecnologia avanzata con supporto robotico da utilizzare durante gli interventi di artroplastica del ginocchio è stata introdotta nella divisione di ortopedia degli Istituti Clinici Zucchi. Un’innovazione destinata a migliorare le tecniche operatorie che non sostituisce il chirurgo, ma ne amplifica le capacità, fornendo dati, precisione e controllo: "Il vantaggio – ha affermato Claudio Manzini responsabile dell’Unità operativa di ortopedia – è dvidente: una maggiore precisione e personalizzazione dell’intervento. Un alleato tecnologico al fianco del medico ortopedico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: robot - ortopedia
