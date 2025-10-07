Robot in Ortopedia Il braccio meccanico affianca il chirurgo

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza la robotica entra prepotentemente in sala operatoria. Una tecnologia avanzata con supporto robotico da utilizzare durante gli interventi di artroplastica del ginocchio è stata introdotta nella divisione di ortopedia degli Istituti Clinici Zucchi. Un’innovazione destinata a migliorare le tecniche operatorie che non sostituisce il chirurgo, ma ne amplifica le capacità, fornendo dati, precisione e controllo: "Il vantaggio – ha affermato Claudio Manzini responsabile dell’Unità operativa di ortopedia – è dvidente: una maggiore precisione e personalizzazione dell’intervento. Un alleato tecnologico al fianco del medico ortopedico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

robot in ortopedia il braccio meccanico affianca il chirurgo

© Ilgiorno.it - Robot in Ortopedia. Il braccio meccanico affianca il chirurgo

In questa notizia si parla di: robot - ortopedia

robot ortopedia braccio meccanicoRobot in Ortopedia. Il braccio meccanico affianca il chirurgo - Una tecnologia avanzata con supporto robotico da utilizzare durante gli ... Riporta ilgiorno.it

Roborock Saros Z70: il robot aspirapolvere con braccio meccanico | Recensione - 000 Pa, navigazione AI, doppio panno rotante e dock multifunzione con lavaggio ad acqua calda. tomshw.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Robot Ortopedia Braccio Meccanico