In Brianza la robotica entra prepotentemente in sala operatoria. Una tecnologia avanzata con supporto robotico da utilizzare durante gli interventi di artroplastica del ginocchio è stata introdotta nella divisione di ortopedia degli Istituti Clinici Zucchi. Un’innovazione destinata a migliorare le tecniche operatorie che non sostituisce il chirurgo, ma ne amplifica le capacità, fornendo dati, precisione e controllo: "Il vantaggio – ha affermato Claudio Manzini responsabile dell’Unità operativa di ortopedia – è dvidente: una maggiore precisione e personalizzazione dell’intervento. Un alleato tecnologico al fianco del medico ortopedico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Robot in Ortopedia. Il braccio meccanico affianca il chirurgo