Zelda Williams, figlia del leggendario attore Robin Williams, ha lanciato un appello accorato attraverso i social media chiedendo alle persone di smettere di inviarle video generati dall’intelligenza artificiale che ritraggono suo padre, scomparso nel 2014 all’età di 63 anni. Il suo sfogo rappresenta uno dei più duri atti d’accusa contro l’uso dell’AI per ricreare celebrità decedute, un fenomeno che sta diventando sempre più pervasivo sulle piattaforme social. Per favore, smettete semplicemente di inviarmi video AI di papà. Smettete di credere che io voglia vederli o che capirò, non lo voglio e non capirò. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Robin Williams “rivive” grazie all’AI, ma la figlia implora: “Fermate questo orrore digitale”