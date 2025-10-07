Robin Williams la figlia critica i video con l’IA dei fan
l’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo dello spettacolo: il caso di robin williams. Negli ultimi anni, l’integrazione dell’ intelligenza artificiale (IA) nel settore dell’intrattenimento ha suscitato numerosi dibattiti riguardo alle implicazioni etiche e artistiche. In particolare, la riproduzione digitale di figure storiche e personaggi pubblici sta diventando un fenomeno sempre più diffuso e controverso. Questo articolo analizza le recenti polemiche legate all’utilizzo non consensuale della figura di Robin Williams, scomparso nel 2014, e le reazioni delle sue familiari e dei professionisti del settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
