Robin Williams la figlia contro i video AI dell' attore | Volgari e vergognosi smettete di fargli questo
La regista ha chiesto pubblicamente ai fan di smetterla di inviarle i video in AI del celebre genitore scomparso nel 2014. Zelda Williams, regista figlia del compianto Robin Williams, si è scagliata contro i video in AI del genitore che le vengono inviati costantemente dai fan. "Per favore, smettetela di mandarmi video di papà creati dall'intelligenza artificiale", ha scritto Zelda in una storia su Instagram poche ore fa. "Smettetela di credere che io voglia vederli o che capirò, non li voglio e non li capirò. Se state solo cercando di prendermi in giro, ho visto di molto peggio, ignorerò e andrò avanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: robin - williams
Robin Williams, il figlio Zak lo ricorda nel giorno del suo 74° compleanno: “Ti amerò per sempre”
Robin Williams incanta Trieste: un ritorno in scena tra emozione e ironia
Faceva ridere il mondo, ma dentro il suo cuore era spezzato: la vera storia di Robin Williams
Non molti sanno che Robin Williams e Christopher Reeve erano grandi amici sin dai tempi dell'Università. Quando l'ex-Superman ebbe quell'incidente a cavallo che lo lasciò paralizzato si ritrovò a lottare con la morte bloccato in un letto d'ospedale senza pote - facebook.com Vai su Facebook
La figlia di Robin Williams contro i video del padre generati dall'Intelligenza Artificiale: "Non è ciò che avrebbe voluto" - Zelda Williams, figlia di Robin Williams, si scaglia, attraverso i social, contro quanti continuano a mandarle video di suo padre creati dall'Intelligenza Artificiale. Lo riporta msn.com
Robin Williams, la figlia contro i video AI dell'attore: "Volgari e vergognosi, smettete di fargli questo" - La regista ha chiesto pubblicamente ai fan di smetterla di inviarle i video in AI del celebre genitore scomparso nel 2014. Come scrive movieplayer.it