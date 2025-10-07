Robin Williams la figlia contro i video AI dell' attore | Volgari e vergognosi smettete di fargli questo

La regista ha chiesto pubblicamente ai fan di smetterla di inviarle i video in AI del celebre genitore scomparso nel 2014. Zelda Williams, regista figlia del compianto Robin Williams, si è scagliata contro i video in AI del genitore che le vengono inviati costantemente dai fan. "Per favore, smettetela di mandarmi video di papà creati dall'intelligenza artificiale", ha scritto Zelda in una storia su Instagram poche ore fa. "Smettetela di credere che io voglia vederli o che capirò, non li voglio e non li capirò. Se state solo cercando di prendermi in giro, ho visto di molto peggio, ignorerò e andrò avanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

