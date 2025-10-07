Rivoluzione Making Italy | intelligenza delle mani IA e sociale

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IAAD traccia una nuova rotta per la formazione e l’industria: da “Made in Italy” a “Making Italy”. Si tratta di una rivoluzione paradigmatica che accoglie invece che respingere l’IA. 🔗 Leggi su Repubblica.it

rivoluzione making italy intelligenza delle mani ia e sociale

© Repubblica.it - Rivoluzione “Making Italy”: intelligenza delle mani, IA e sociale

In questa notizia si parla di: rivoluzione - making

rivoluzione making italy intelligenzaRivoluzione “Making Italy”: intelligenza delle mani, IA e sociale - IAAD traccia una nuova rotta per la formazione e l’industria: da “Made in Italy” a “Making Italy”. Lo riporta repubblica.it

Quadrivio e Microsoft scommettono sull’intelligenza artificiale "Made in Italy": nasce un fondo da 300 milioni per porta l'IA in Italia - Un fondo da 300 milioni firmato Quadrivio Group e Microsoft punta a unire la filiera IT italiana, sostenere le Pmi e trasformare la creatività del Made in Italy ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Making Italy Intelligenza