Al Grand Palais di Parigi, mentre un governo cade nell’arco di poche ore ("dura di più il formaggio nel frigo", ironizzano gli autoctoni) Chanel erige il proprio sistema solare. Pianeti sospesi, luci che sembrano stelle, un universo costruito attorno a un’unica orbita: il suo mito. Tutto per celebrare l’esordio più atteso della settimana, la prima collezione di Matthieu Blazy come direttore creativo di Chanel, evento che la capitale osserva con la solennità con cui un Paese segue un’investitura regale. Perché Chanel non è una maison, è la Francia stessa. È il marchio che ha vestito le rivoluzioni femminili e gli amori infelici, la sartoria che ha fatto della semplicità un’arma di attrazione e del tweed una bandiera nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rivoluzione Chanel, odissea nello spazio-tempo