Rivoluzione Chanel odissea nello spazio-tempo
Al Grand Palais di Parigi, mentre un governo cade nell’arco di poche ore ("dura di più il formaggio nel frigo", ironizzano gli autoctoni) Chanel erige il proprio sistema solare. Pianeti sospesi, luci che sembrano stelle, un universo costruito attorno a un’unica orbita: il suo mito. Tutto per celebrare l’esordio più atteso della settimana, la prima collezione di Matthieu Blazy come direttore creativo di Chanel, evento che la capitale osserva con la solennità con cui un Paese segue un’investitura regale. Perché Chanel non è una maison, è la Francia stessa. È il marchio che ha vestito le rivoluzioni femminili e gli amori infelici, la sartoria che ha fatto della semplicità un’arma di attrazione e del tweed una bandiera nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rivoluzione - chanel
Chanel Totti e Paolantoni in gara a Pechino Express: il cast 2026 con la rivoluzione inviati
*Tutto è iniziato da qui.* Da una bottiglietta squadrata, un numero, e una rivoluzione olfattiva. La prima puntata delle *Iconiche* non poteva che cominciare con lei: *Chanel N°5*, il profumo che ha cambiato la storia. In questo viaggio tra memoria, materia e visi Vai su Facebook
Rivoluzione Chanel, odissea nello spazio-tempo - A Parigi il debutto di Matthieu Blazy alla direzione creativa della maison. Lo riporta quotidiano.net
2008, Odissea nello spazio dell’arte - Si è inaugurata all AR/Contemporary Gallery la mostra dal titolo Through the Star Gate (fino al 30 aprile) con le novità di tre artisti legati l uno all altro da un estrosità al di là del consueto in ... ilgiornale.it scrive