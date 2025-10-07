Rivincita Celik intoccabile e tra i migliori | ora la Roma apre al rinnovo
Ottenere il massimo col materiale a disposizione è il mantra di Gasperini in questa prima parte di stagione, e fin qui i risultati stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa. Roma con alcuni elementi ancora col freno a mano tirato ma con altri che invece stanno rendendo più del previsto, ed uno di questi non può che essere Zeki Celik: sono decisamente lontani i tempi in cui il turco era uno dei bersagli preferiti della tifoseria, complice un rendimento goffo e insufficiente che facevano pensare all’addio come unica soluzione possibile. Già con Ranieri però, abilissimo nel renderlo un braccetto di destra nella difesa a tre affidabilissimo, le cose sono cambiate, ed ora con il Gasp è intoccabile e spesso tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
