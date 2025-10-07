Un ottobre che corre al River House Cremona, tra format amati e nuove energie, fino a una chiusura d’impatto il 1° novembre. La corsa è iniziata il 4 ottobre e anima ogni weekend di Soncino, guidata da Antonio Gregori e dai suoi soci, lo stesso team che ha firmato il successo di Circus e MOLO . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - River House Cremona: ottobre di party, Halloween e gran finale il 1° novembre