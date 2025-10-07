River House Cremona | ottobre di party Halloween e gran finale il 1° novembre

Sbircialanotizia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ottobre che corre al River House Cremona, tra format amati e nuove energie, fino a una chiusura d’impatto il 1° novembre. La corsa è iniziata il 4 ottobre e anima ogni weekend di Soncino, guidata da Antonio Gregori e dai suoi soci, lo stesso team che ha firmato il successo di Circus e MOLO . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

river house cremona ottobre di party halloween e gran finale il 1176 novembre

© Sbircialanotizia.it - River House Cremona: ottobre di party, Halloween e gran finale il 1° novembre

In questa notizia si parla di: river - house

river house cremona ottobreRIVER HOUSE CREMONA: L'11/10 RIVER LOVES GIRLS - I party sono tanti e sono già iniziati sabato 4 ottobre. Riporta lombardiapress.it

river house cremona ottobreRIVER HOUSE CREMONA, DAL 4/10 SI RIPARTE - Sabato 4 ottobre, dopo un'estate di grande successo, il locale riparte con un nuovo percorso che accompa ... lombardiapress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: River House Cremona Ottobre