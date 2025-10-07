Rivelazione choc della Meloni | Denunciata per concorso in genocidio

Il presidente del Consiglio è stato quest'oggi ospite di Bruno Vespa per fare il punto sulla situazione geopolitica mondiale, che non può non passare attraverso il conflitto in Medioriente. A tal proposito, Giorgia Meloni ha rivelato in tv che lei, " il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere ". " Penso che la proposta di piano di pace presentata da Trump apra più di uno spiraglio, si tratta di una proposta molto articolata, che prevede alcune delle cose di cui abbiamo discusso e che abbiamo chiesto in questi anni: il rilascio degli ostaggi, il graduale ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza, no a nuovi insediamenti in Cisgiordania, il disarmo di Hamas, fino a riconoscere l'aspirazione palestinese ad avere un proprio Stato ", ha spiegato Giorgia Meloni, che fin da subito ha appoggiato il piano di Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

